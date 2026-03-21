Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин объяснил 24 Каналу, что украинские силы также активно отражают штурмы под Гуляйполем и Степногорском, не давая россиянам закрепиться.

Где украинские военные смогли отбросить силы врага?

На Степногорском участке ситуация стабильная, за сутки зафиксировали лишь одно столкновение. Противник пытается инфильтроваться и зайти штурмовыми группами, но украинские бойцы отбиваются. Попытки вражеских инфильтрационных групп продвинуться в направлении Лукьяновки и Новояковлевки успешно блокируются, а ВСУ находят и уничтожают их поисково-ударными действиями.

На Гуляйпольском направлении за сутки отбили более 20 штурмов, самые ожесточенные бои продолжаются возле Железнодорожного и Мирного в направлении Чаривного.

Враг продолжает попытки вытеснить украинские силы из Гуляйполя, однако ни одна из атак успеха нет. ВСУ отбивают все штурмы, уничтожают противника и даже отбрасывают его в направлении населенного пункта Солодке. Кроме того, украинские бойцы переходят к контратакам и пытаются развивать тактический успех, продвигаясь вперед.

"Александровское направление – самое активное. Мы не дали врагу завести группы закрепления, и теперь не просто перехватываем тактическую инициативу, а развиваем ее. Есть приятные новости: мы восстанавливаем контроль над отдельными участками, территориями и населенными пунктами, проводим зачистки. Здесь СОУ действуют уверенно", – объяснил Волошин.

Обратите внимание! В новом отчете Института изучения войны говорится о том, что эффективные действия СОУ заставляют противника отступать на определенных направлениях, в частности речь идет о Гуляйполе. Однако россияне продолжают давить в Донецкой области, даже несмотря на значительные потери личного состава.

