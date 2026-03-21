Российские войска в последние дни значительно активизировали механизированные атаки на фронте. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Что известно о возможном наступлении россиян?
По данным аналитиков Института изучения войны, россияне активно готовятся к новому наступлению.
В частности, с 17 марта оккупанты применяют тяжелую технику и подразделения уровня роты и взвода на разных направлениях, включая районы Купянска, Покровска и Лимана. Часть этих атак аналитики расценивают как разведку для выявления украинских позиций.
Кроме того, фиксируется усиление обстрелов вблизи Краматорска. В частности, известно об ударах по логистическим маршрутам и попытки повлиять на инфраструктуру путем поражения дамб. Как сообщает ISW, Это может свидетельствовать о намерениях усложнить обеспечение украинских сил.
По оценкам аналитиков, основными целями потенциального наступления могут стать города Донецкой области, в частности Славянск, Краматорск и Лиман. В то же время эксперты считают, что из-за недостатка техники Россия будет делать ставку на локальные наступательные действия с ограниченным использованием бронетехники.
Что говорят украинские военные о ситуации на фронте?
Третий армейский корпус сообщил, что россияне активизировались сразу на нескольких направлениях. Известно, что российские войска совершили масштабную попытку прорыва на Лиманско-Боривском направлении, атакуя на семи участках фронта. Украинские защитники сорвали наступление, уничтожив сотни оккупантов, и ни одна позиция не была захвачена россиянами.
Российские военные блогеры сообщают о не очень утешительных новостях для оккупантов. Украинские силы почти полностью вытеснили российские войска из Купянска, что вызывает возмущение среди российских войск. Блогеры обвиняют российское командование в фальшивых отчетах, которые помешали эффективным действиям на фронте.
Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал 24 Каналу, что ВСУ имеют значительные успехи на Александровском направлении. Украинские защитники блокируют продвижение врага и восстанавливают контроль над отдельными территориями. Известно, что украинские военные активно отбивают штурмы под Гуляйполем и Степногорском, не давая россиянам закрепиться.