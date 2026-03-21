В течение суток были уничтожены сотни оккупантов, а ни одной позиции россияне захватить не смогли. Об этом сообщает Третий армейский корпус.

Что известно о наступлении вражеских войск?

19 марта российские войска осуществили одну из самых масштабных попыток наступления на Лиманско-Боровском направлении. Для атаки противник привлек силы 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий, однако еще на подступах к линии боевого соприкосновения начал нести потери.

Оккупанты одновременно атаковали сразу на семи направлениях в полосе обороны украинских подразделений. В наступлении было привлечено более 500 пехотинцев, 28 единиц бронетехники, а также более 100 единиц мототехники, включая багги и квадроциклы.

Впрочем, подготовленные украинские силы смогли быстро отреагировать на угрозу. Уже через четыре часа боя стремительная попытка прорыва превратилась в масштабный провал для российской армии.

По словам Андрея Билецкого, украинские военные заранее фиксировали подготовку врага к наступлению.

Полтора месяца мы наблюдали признаки подготовки наступления. Россияне наращивали удары КАБами по нашим переправах через Оскол, пытаясь отрезать логистику. Начали наводить собственные понтонные переправы и разминировать маршруты – это прямо указывало на подготовку к широкомасштабному механизированному наступлению,

– отметил он.

По его словам, украинские подразделения заблаговременно подготовились к возможному удару. Каждая бригада имела собственный план действий, а координация между подразделениями позволила эффективно отразить атаку.

"Мы готовились: на разных направлениях были отработаны оборонительные действия, каждая бригада имела собственный план отражения атаки. Корпус координировал эти действия – и в результате на всех направлениях удары были сорваны", – подчеркнул Билецкий.

В результате боев противник понес значительные потери в технике. В частности, было уничтожено 84 единицы мототехники, 11 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также 3 танка. Кроме того, украинские военные поразили тяжелую огнеметную систему ТОС "Сонцепёк" и 5 артиллерийских орудий.

Отдельно сообщается об уничтожении более 160 вражеских беспилотников. Это существенно ограничило возможности противника по разведке и корректировке огня. Потери личного состава российских войск также значительны. За сутки украинские силы уничтожили 405 оккупантов, из которых 288 – безвозвратные потери, остальные – ранены.

Несмотря на масштабность наступления, российской армии не удалось достичь никаких результатов. Враг не захватил ни населенных пунктов, ни позиций украинских военных. Сейчас украинские подразделения продолжают уничтожать остатки живой силы противника, которые смогли выжить после неудачной попытки прорыва.

