Однако украинские защитники оказывают мощное сопротивление. Военный обозреватель Денис Попович заметил 24 Каналу мнение, что если в течение первых дней после начала не видно, что наступление является успешным, то оно не принесет особых результатов.
Будет ли наступление врага успешным?
По словам Дениса Поповича, сейчас сложно сказать, большая наступательная кампания ли это, которую можно сравнить с тем, что было в 2025 году. Однако враг пытается наступать уже три дня.
Они бьются головой о стенку. Если суммировать эти три дня, то эта наступательная компания имеет малоподготовленный характер. Огромные потери. Продвижение у них мизерное. Если продвижения нет в первые дни наступления, то это наступление, очевидно, не будет успешным,
– объяснил военный обозреватель.
Что известно о наступлении россиян?
Третий армейский корпус сообщил, что россияне пошли в масштабное наступление на семи направлениях. Оккупанты 19 марта осуществили самую масштабную попытку прорыва на Лиманско-Боровском направлении. Враг атаковал сразу на семи участках фронта. ВСУ помешали наступлению и нанесли врагу большие потери в технике и живой силе.
По информации ISW, Россия готовится к наступлению. Захватчики активизировали механизированные атаки сразу на нескольких направлениях фронта. По мнению аналитиков, это часть подготовки к масштабному весенне-летнему наступлению.
Издание Associated Press пишет, что Россия готовит новое крупное наступление на 1200 километров фронта. Сейчас враг накапливает резервы. А боевые действия могут ускориться из-за лучших условий на местности.