Эксперты отмечают, что Москва накапливает резервы, и с потеплением боевые действия могут ускориться из-за лучших условий на местности. Об этом говорится в материале Associated Press со ссылкой на оценки аналитиков Института изучения войны (ISW).

Где будут наступать оккупанты?

Аналитики Института изучения войны сообщают, что россияне в последнее время существенно усилили артиллерийские обстрелы и удары дронами, пытаясь расшатать украинскую оборону перед возможными наземными атаками. В фокусе армии страны-агрессора – Донецкая область.

В ответ Украина проводит контратаки в Днепропетровской и Запорожской областях. Там российские войска всячески пытаются закрепиться, чтобы продвинуться к областным центрам, которые являются важными стратегическими и промышленными городами.

Кстати, по словам представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина, украинским военным удалось заблокировать продвижение россиян на Александровском направлении.

Как утверждают в ISW, успешные действия украинских сил на Днепропетровщине могут заставить Россию выбирать между обороной и подготовкой новых наступлений на других участках фронта, что способно сорвать ее планы. Также украинские военные активизировали удары по логистике, технике и живой силе противника, чтобы усложнить подготовку наступления.

В то же время российские военные блогеры отмечают, что для масштабного наступления Кремлю придется существенно усиливать группировки, что будет для них совсем не простой задачей. После непопулярной частичной мобилизации в начале войны Россия больше полагается на добровольцев и наемников из-за рубежа, которых привлекают выплаты и льготы.

По словам Путина, сейчас к войне против Украины привлечено около 700 тысяч российских военных. Это примерно равно количеству войск, которые имеет Украина.

