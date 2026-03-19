Соответствующее заявление во время телеэфира сделал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.
Что известно об Александровском направлении фронта?
Спикер сообщил, что главная задача заключается в том, чтобы остановить продвижение противника, перехватить инициативу и не позволить ему проводить активные штурмы.
Не даем им заводить ни штурмовые группы, ни группы закрепления на определенные территории, а наоборот – отбрасываем их,
– отметил он.
По словам Волошина, на отдельных участках десантно-штурмовые войска проводят контратаки и постепенно отбрасывают противника, хотя итоговые результаты еще не объявляются.
Он подчеркнул, что Силы обороны Украины продолжают активные боевые действия. Также спикер отметил, что военные налаживают логистику, несмотря на попытки российских сил прервать поставки боеприпасов и подкреплений.
Кстати, происходит и эффективное уничтожение российских солдат на украинской территории. В течение суток наши воины ликвидировали еще 1 520 оккупантов.
На юге зона поражения иногда достигает более 20 километров, однако украинские силы используют различные средства, в частности, наземные роботизированные системы и дроны, чтобы обеспечить стабильное снабжение.
Силы специальных операций ударили по засекреченному российскому центру "Рубикон" в Донецке, речь идет об одном из самых элитных подразделений операторов дронов. Ранее эксперты отмечали, что появление этого подразделения обычно создает серьезные трудности для украинских военных.
Параллельно украинские Силы обороны атаковали на территории России авиастроительный завод "Авиастар" в Ульяновской области, а также авиаремонтное предприятие в Новгородской области.
Кроме того, подразделение ГУР "Призраки" уничтожило современную радиолокационную станцию "Валдай" и другие объекты в Крыму. Также во время операции были поражены два десантных катера проекта "БК-16" вместе с экипажами.