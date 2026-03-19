Відповідну заяву під час телеетеру зробив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Що відомо про Олександрівський напрямок фронту?

Речник повідомив, що головне завдання полягає в тому, щоб зупинити просування противника, перехопити ініціативу та не дозволити йому проводити активні штурми.

Не даємо їм заводити ні штурмові групи, ні групи закріплення на певні території, а навпаки – відкидаємо їх,

– зазначив він.

За словами Волошина, на окремих ділянках десантно-штурмові війська проводять контратаки та поступово відкидають противника, хоча підсумкові результати ще не оголошуються.

Він підкреслив, що Сили оборони України продовжують активні бойові дії. Також речник зазначив, що військові налагоджують логістику, попри спроби російських сил перервати постачання боєприпасів і підкріплень.

До речі, відбувається й ефективне знищення російських солдатів на українській території. Упродовж доби наші воїни ліквідували ще 1 520 окупантів.

На півдні зона ураження інколи сягає понад 20 кілометрів, однак українські сили використовують різні засоби, зокрема, наземні роботизовані системи та дрони, щоб забезпечити стабільне постачання.

