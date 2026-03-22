Російські війська продовжують активні бойові дії по всій лінії фронту, зокрема на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках. Про це йдеться у новому аналітичному звіті ISW.

Яка ситуація на фронті?

На півночі, поблизу Сум, зафіксовано спроби проникнення диверсійних груп, які, однак, не призвели до змін лінії фронту. Водночас окупанти атакували низку населених пунктів на північ і північний схід від Сум, а також поблизу кордону з Курською областю Росії. Українські військові заявляють про збереження контролю над окремими позиціями, зокрема у Покровці, де було піднято український прапор.

На Харківщині російські сили продовжують наступальні дії, однак без підтверджених просувань. Основні бої точаться поблизу Вовчанська та Куп'янська, де ЗСУ, навпаки, змогли незначно просунутися на окремих ділянках.

На Донеччині тривають інтенсивні бої одразу на кількох напрямках. Зокрема, українські сили, ймовірно, відновили частину позицій у Часовому Яру після контратак, тоді як російські війська намагаються просуватися в районі Покровська і Костянтинівки. Росія також змінює тактику, використовуючи дрібні мобільні групи для проникнення в українські позиції та відволікання уваги. Попри це, українські військові завдають ударів по командних пунктах і логістиці противника, зокрема в тимчасово окупованих Маріуполі та інших тилових районах.

Ситуація на фронті станом на 22 березня / Карти ISW

На південному напрямку, включно із Запорізькою та Херсонською областями, російські війська продовжують обмежені наступальні дії без значних результатів.

