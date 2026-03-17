Для цього йому потрібно знайти слабкі місця у нашій обороні. Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, додавши, що кількість атак все-таки дещо зменшилась.

Які ділянки пріоритетні для ворога?

Зменшення боєзіткнень говорить про те, що резерви вичерпуються. До того ж Збройні Сили щодня завдають ворогу великих втрат. Це також підриває потенціал противника для весняного наступу. Суттєвих успіхів немає, але ситуація на фронті все одно не проста.

Росіяни намагаються зайти на Сумщину, атакують на Харківщині, прориваються на Лиманському напрямку, щоб створити на півночі області коридор для захоплення Донеччини. Тяжкі бої йдуть біля Костянтинівки, бо саме цю ділянку ворог вибрав як основну, щоб йти на Краматорськ.

"Зрозуміло, що ворог хоче повністю захопити Покровськ, Мирноград. Ми проводимо контрудари, знищуємо логістику. Також проводимо альтернативні дії на Олександрівському напрямку, де виявили слабкі місця. Там у ворога є виступ",– підкреслив Микола Маломуж.

Наступ на Гуляйполе ворог обрав як альтернативу Покровську. Росіяни хочуть розширити наступ у Запорізькій області, там були недостатньо сильні позиції наших військ, ситуація дуже непроста. Довелося покинути низку позицій.

Україна вже провела контрудари, стабілізували ситуацію по секторах, але ворог далі перекидає сили, ударні групи. Для того, щоб оцінити ситуацію на місці туди приїжджав Головнокомандувач Олександр Сирський. Він говорив про посилення позицій.

"Ми передбачаємо, що там буде посилення, враховуючи нові плани ворога. Адже на певний час росіяни навіть перекидали на Гуляйполе війська з Покровська", – додав генерал армії.

Цікаво! За словами Олександра Сирського, основним напрямком для ворога наразі є Гуляйполе. Тут уже зосереджена велика кількість російських сил і засобів. Інтенсивність боїв також більша, ніж на інших ділянках фронту.

Розвідка бачить, що Росія готує резерви, накопичує засоби, зокрема безпілотну складову. Це означає, що з настанням тепла, росіяни почнуть діяти комплексно: просочуватимуться малими штурмовими групами, запускатимуть ДРГ. Україні вже потрібно до цього готуватися.

Весняний наступ ми ще не виграли. Ймовірно, росіяни почнуть його з кінця березня, на початку квітня. Українські військові уже готуються, ми посилюємо розвідку, готуємо резерви та знищуємо сили ворога, щоб у нього не було можливості для наступу.

Що відбувається на різних напрямках фронту?