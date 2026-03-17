Для этого ему нужно найти слабые места в нашей обороне. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, добавив, что количество атак все-таки несколько уменьшилось.

Какие участки приоритетные для врага?

Уменьшение боестолкновений говорит о том, что резервы исчерпываются. К тому же Вооруженные Силы ежедневно наносят врагу большие потери. Это также подрывает потенциал противника для весеннего наступления. Существенных успехов нет, но ситуация на фронте все равно не простая.

Россияне пытаются зайти на Сумщину, атакуют на Харьковщине, прорываются на Лиманском направлении, чтобы создать на севере области коридор для захвата Донетчины. Тяжелые бои идут возле Константиновки, потому что именно этот участок враг выбрал как основной, чтобы идти на Краматорск.

"Понятно, что враг хочет полностью захватить Покровск, Мирноград. Мы проводим контрудары, уничтожаем логистику. Также проводим альтернативные действия на Александровском направлении, где обнаружили слабые места. Там у врага есть выступление",– подчеркнул Николай Маломуж.

Ситуация в Запорожье: смотрите на карте

Наступление на Гуляйполе враг выбрал как альтернативу Покровску. Россияне хотят расширить наступление в Запорожской области, там были недостаточно сильные позиции наших войск, ситуация очень непростая. Пришлось покинуть ряд позиций.

Украина уже провела контрудары, стабилизировали ситуацию по секторам, но враг дальше перебрасывает силы, ударные группы. Для того, чтобы оценить ситуацию на месте туда приезжал Главнокомандующий Александр Сырский. Он говорил об усилении позиций.

"Мы предполагаем, что там будет усиление, учитывая новые планы врага. Ведь на время россияне даже перебрасывали на Гуляйполе войска из Покровска", – добавил генерал армии.

Интересно! По словам Александра Сырского, основным направлением для врага сейчас является Гуляйполе. Здесь уже сосредоточено большое количество российских сил и средств. Интенсивность боев также больше, чем на других участках фронта.

Разведка видит, что Россия готовит резервы, накапливает средства, в частности беспилотную составляющую. Это означает, что с наступлением тепла, россияне начнут действовать комплексно: будут просачиваться малыми штурмовыми группами, запускать ДРГ. Украине уже нужно к этому готовиться.

Весеннее наступление мы еще не выиграли. Вероятно, россияне начнут его с конца марта, в начале апреля. Украинские военные уже готовятся, мы усиливаем разведку, готовим резервы и уничтожаем силы врага, чтобы у него не было возможности для наступления.

Что происходит на разных направлениях фронта?