В частности, ее заметили недавно на Гуляйпольском направлении. Об этом рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона 14 марта.

Смотрите также Россияне всячески это скрывают, – Андрющенко сказал, с какой проблемой не способен справиться враг

Зачем враг перебрасывает морскую пехоту на Юг?

Волошин рассказал, что речь идет о 40 бригаде Тихоокеанского флота.

Она ранее уже участвовала в штурмовых действиях возле населенных пунктов Варваровка и Прилуки.

"Пытались атаковать наши позиции, однако – неудачно", – отметил Волошин.

Он также сообщил, что оккупанты перебрасывают на южное направление еще 2 группировки морской пехоты. Они после восстановления и пополнения, возможно, будут привлечены к штурмам уже в апреле.

Их перебросят на территорию временно оккупированной Донецкой области. Там они пройдут боевое слаживание, восстановления, пополнения потерь и, вероятно, будут привлечены к проведению штурмовых действий у нас на юге. Это может быть и Гуляйпольское направление, и Александровское направление, и даже Ореховское направление... Говорить, где они, и как – это планы российского генерального штаба,

– отметил спикер.

Он также добавил, что на Гуляйпольском направлении ситуация непростая. Там каждый день бывает до 30 боестолкновений. Россия атакует на нескольких участках, но активно – возле населенных пунктов Железнодорожное, Мирное, Волшебное и тому подобное.

Какова ситуация на фронте?