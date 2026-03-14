Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко объяснил 24 Каналу, что это может быть сигналом о подготовке к активизации наступательных действий.

Готовят ли россияне новое наступление?

Несколько недель россияне свозили древесину и инженерные подразделения, а теперь – массивные бетонные укрытия, похожи на городские противовоздушные. Скорее всего, они строят дополнительные укрытия для личного состава, или обустраивают защищенные позиции для операторов дронов.

Продолжаем искать, куда именно доехали эти конструкции – чем ближе к линии фронта, тем сложнее, но ищем вместе с Силами обороны. Это впервые видим такое. Просто бетонное укрытие – поставил и прячься,

– сказал Андрющенко.

Морская пехота исчезла из поля зрения после стабилизации Гуляйпольского направления 3 – 4 месяца назад – и вот снова появилась в большом количестве в Мариуполе.

"Все указывает на то, что в ближайшее время стоит ожидать попыток активизировать наступательные действия, и количество и интенсивность перемещений об этом свидетельствуют. На Запорожском направлении движения также есть, но значительно менее плотные и активные", – пояснил Андрющенко.

Обратите внимание! По данным Института изучения войны, украинские войска в последнее время продвинулись на двух направлениях, тогда как российские силы – ни на одном. Украинские защитники успешно срывали планы врага на весну и лето. Несмотря на численное преимущество и давление оккупантов, Силам обороны удается отбрасывать противника с позиций.

Что известно о ситуации на фронте?