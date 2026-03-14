Институт изучения войны выяснил, что украинские силы за последнее время продвинулись на 2 направлениях, а российские – ни на одном.
Где имели успех Силы обороны?
ВСУ недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка, а именно в южной части Константиновки. Об этом свидетельствуют геолоцированные кадры за 12 марта.
Наши защитники противодействуют подготовке российской артиллерии на Константиновском направлении. Геолоцированные видео от 11 и 12 марта показывают, что украинские военные поразили:
- российскую гаубицу на запад от Ивановского (примерно в 10 километрах от линии фронта);
- российскую реактивную систему залпового огня в Бахмуте (около 15 километров от фронта).
ВСУ имели успех в Константиновке / Карта ISW
Также Силы обороны недавно удерживали позиции или продвинулись на Новопавловском направлении. Геолоцированное видео, опубликованное 12 марта, показывает украинских военных в центральной части Новопавловки, что на Днепропетровщине. Это противоречит российским заявлениям о продвижении в этом населенном пункте.
Силы обороны продвинулись в Новопавловке / Карта ISW
Какая ситуация на фронте?
- Украинские войска изолировали российские подразделения в Купянске. В этом районе оккупанты в целом уменьшили активность из-за значительных потерь.
- На Славянском направлениив недавние удары украинских дронов по нескольким российским РСЗО "Град" заставили захватчиков отвести эти системы дальше от линии фронта. Удары дронами срывают попытки врага строить понтонные переправы через реку Бахмутку.
- Начальник штаба одного из украинских батальонов на Покровском направлении сообщил, что подразделения российского центра передовых беспилотных технологий "Рубикон" усовершенствовали свои дроны, вооружение и тактику и начали использовать новые обломочные боеприпасы.
- По его словам, эти подразделения расширяют численность и имеют значительно больше техники, чем другие российские части. Он также отметил, что погодные условия влияют на обе стороны, но пока позволяют украинским силам выявлять и уничтожать живую силу и технику оккупантов.
- Министерство обороны Украины 12 марта сообщило, что вдоль украинской логистической линии в Днепропетровской области установили около 42 километров антидронових сеток.