Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко пояснив 24 Каналу, що це може бути сигналом про підготовку до активізації наступальних дій.
Чи готують росіяни новий наступ?
Кілька тижнів росіяни звозили деревину та інженерні підрозділи, а тепер – масивні бетонні укриття, схожі на міські протиповітряні. Найімовірніше, вони будують додаткові укриття для особового складу, або облаштовують захищені позиції для операторів дронів.
Продовжуємо шукати, куди саме доїхали ці конструкції – чим ближче до лінії фронту, тим складніше, але шукаємо разом із Силами оборони. Це вперше бачимо таке. Просто бетонне укриття – поставив і ховайся,
– сказав Андрющенко.
Морська піхота зникла з поля зору після стабілізації Гуляйпільського напрямку 3 – 4 місяці тому – і ось знову з'явилася у великій кількості в Маріуполі.
"Усе вказує на те, що найближчим часом варто очікувати спроб активізувати наступальні дії, і кількість та інтенсивність переміщень про це свідчать. На Запорізькому напрямку рухи також є, але значно менш щільні й активні", – пояснив Андрющенко.
Зверніть увагу! За даними Інституту вивчення війни, українські війська останнім часом просунулися на двох напрямках, тоді як російські сили – на жодному. Українські захисники успішно зривали плани ворога на весну та літо. Попри чисельну перевагу та тиск окупантів, Силам оборони вдається відкидати противника з позицій.
Що відомо про ситуацію на фронті?
Українські десантники продовжують зривати плани російських сил на Слов’янському напрямку, знищуючи переправи, артилерію та особовий склад противника.
Росіяни активізуються переважно вночі, застосовують антитепловізійні плащі та готують свої підрозділи та бронетехніку до можливого наступу, збільшуючи використання безпілотників.
ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні. Олександр Сирський наголосив на важливості інформаційної тиші для ефективного звільнення територій та збереження життів військових.