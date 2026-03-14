Зокрема, її помітили нещодавно на Гуляйпільському напрямку. Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в етері телемарафону 14 березня.

Навіщо ворог перекидає морську піхоту на Південь?

Волошин розповів, що йдеться про 40 бригаду Тихоокеанського флоту.

Вона раніше уже брала участь у штурмових діях біля населених пунктів Варварівка та Прилуки.

"Намагались атакувати наші позиції, проте – невдало", – зазначив Волошин.

Він також повідомив, що окупанти перекидають на південний напрямок ще 2 угруповання морської піхоти. Вони після відновлення та поповнення, можливо, будуть залучені до штурмів вже у квітні.

Їх перекинуть на територію тимчасово окупованої Донецької області. Там вони пройдуть бойове злагодження, відновлення, поповнення втрат та, ймовірно, будуть залучені до проведення штурмових дій у нас на півдні. Це може бути й Гуляйпільський напрямок, і Олександрівський напрямок, і навіть Оріхівський напрямок… Говорити, де вони, та як – це плани російського генерального штабу,

– зазначив речник.

Він також додав, що на Гуляйпільському напрямку ситуація непроста. Там кожного дня буває до 30 боєзіткнень. Росія атакує на декількох ділянках, але найактивніше – біля населених пунктів Залізничне, Мирне, Чарівне тощо.

