Российские войска продолжают активные боевые действия по всей линии фронта, в частности на Сумском, Харьковском и Донецком направлениях. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.
Какая ситуация на фронте?
На севере, вблизи Сум, зафиксированы попытки проникновения диверсионных групп, которые, однако, не привели к изменениям линии фронта. В то же время оккупанты атаковали ряд населенных пунктов к северу и северо-востоку от Сум, а также вблизи границы с Курской областью России. Украинские военные заявляют о сохранении контроля над отдельными позициями, в частности в Покровке, где был поднят украинский флаг.
На Харьковщине российские силы продолжают наступательные действия, однако без подтвержденных продвижений. Основные бои идут вблизи Волчанска и Купянска, где ВСУ, наоборот, смогли незначительно продвинуться на отдельных участках.
В Донецкой области продолжаются интенсивные бои сразу на нескольких направлениях. В частности, украинские силы, вероятно, восстановили часть позиций в Часовом Яру после контратак, тогда как российские войска пытаются продвигаться в районе Покровска и Константиновки. Россия также меняет тактику, используя мелкие мобильные группы для проникновения в украинские позиции и отвлечения внимания. Несмотря на это, украинские военные наносят удары по командным пунктам и логистике противника, в частности во временно оккупированных Мариуполе и других тыловых районах.
Ситуация на фронте по состоянию на 22 марта / Карты ISW
На южном направлении, включая Запорожскую и Херсонскую области, российские войска продолжают ограниченные наступательные действия без значительных результатов.
Аналитики ISW сообщают, что российские войска начали наступление на украинский "пояс крепостей" в Донецкой области, сосредоточив основное давление на Лиманском направлении. Активизация боевых действий включает переброску техники, увеличение артиллерийских ударов, применение дронов и авиационных ударов для нарушения логистики ВСУ.
Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что россияне сосредоточили значительные силы на Запорожском направлении и пытаются прорваться на Донбассе, в частности на Лиманском направлении. Однако, Украина проводит контрудары и укрепляет оборону на ключевых направлениях, таких как Гуляйполе, где российские силы хотят расширить штурмовые действия.
В материале Associated Press говорится о том, что Россия, вероятно, готовится к новому наступлению с целью захватить подконтрольную Украине часть Донецкой области. Это остается главным фокусом для оккупантов.