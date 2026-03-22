Оккупанты активизировали наступательные действия на востоке Украины, вероятно начав масштабную весенне-летнюю кампанию против главной линии обороны ВСУ в Донецкой области, известной как "пояс крепостей". Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Что известно об активности оккупантов вблизи "пояса крепостей" в Донецкой области?

По данным ISW, основные боевые действия сейчас сосредоточены на Лиманском направлении, где враг пытается создать условия для дальнейшего продвижения на Славянск.

По данным украинских военных, 19 марта российские подразделения осуществили батальонный штурм с привлечением более 500 военных, десятков бронированных машин и большого количества легкой техники, в частности мотоциклов и багги. Атака проводилась одновременно с нескольких направлений, что свидетельствует об изменении тактики – от движения колоннами к рассредоточенным ударам для осложнения работы украинских дронов.

Обратите внимание! Лиман рассматривается как ключевой опорный пункт на пути к Славянску и Краматорску. Усиление давления на этом направлении должно создать предпосылки для дальнейших атак с разных флангов, включая с востока и юго-востока.

Параллельно российские силы готовятся к активизации боевых действий южнее – на Краматорском и Константиновском направлениях. Там фиксируется переброска техники, увеличение количества артиллерийских ударов и применение дронов, в частности FPV и ударных беспилотников. Кроме наземных атак, Россия наращивает авиационные и дроновые удары, используя управляемые авиабомбы и барражирующие боеприпасы. Эти действия направлены на нарушение логистики ВСУ и ослабление оборонительных возможностей перед дальнейшими штурмами.

В то же время украинские силы наносят значительные потери россиянам. По оценкам, во время одного из недавних штурмов российские войска потеряли большинство личного состава, что ставит под сомнение способность России долго поддерживать интенсивность таких атак.

Аналитики ISW считают, что несмотря на активизацию наступления, российские войска вряд ли смогут захватить весь "крепостной пояс" в 2026 году. Однако, бои в Донецкой области, вероятно, будут оставаться интенсивными, а продвижение врага будет сопровождаться значительными потерями.

