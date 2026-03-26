Об этом рассказали в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Сколько территорий удалось освободить Силам обороны?
Вооруженные силы Украины продолжают операцию на Александровском направлении. Вжа удалось освободить 9 населенных пунктов (7 – в Днепропетровской области, 2 – в Запорожской области), еще 3 населенных пункта зачищены от противника.
Силы ДШВ и смежные подразделения восстановили контроль над около 440 квадратными километрами территории.
Потери врага составили:
- Личного состава – 3676;
- ББМ – 13;
- Автомобильной техники – 141;
- Артиллерийские системы – 250;
- Мото/квадро техника – 153;
- Танки – 8;
- БпЛА типа "Крыло" – 1283;
- Пункты управления БпЛА – 140.
Что Зеленский говорил об успехах украинских военных на Юге?
Выступая в британском парламенте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на момент 18 марта за 30 дней украинские войска вернули больше территорий, чем Россия захватила за этот период.
Он заявил, что Украина на 15 марта вернула контроль над 434 квадратными километрами и сорвала планы России на новое наступление.
В эфире 24 Канала руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук отметил, что согласно замыслу российских генералов именно из-за наличия большего человеческого ресурса можно было бы растянуть фронт настолько, чтобы ВСУ не могли накопить на критических направлениях ресурсы и резерв.