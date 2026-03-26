Об этом рассказали в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Сколько территорий удалось освободить Силам обороны?

Вооруженные силы Украины продолжают операцию на Александровском направлении. Вжа удалось освободить 9 населенных пунктов (7 – в Днепропетровской области, 2 – в Запорожской области), еще 3 населенных пункта зачищены от противника.

Силы ДШВ и смежные подразделения восстановили контроль над около 440 квадратными километрами территории.

Потери врага составили:

Личного состава – 3676;

ББМ – 13;

Автомобильной техники – 141;

Артиллерийские системы – 250;

Мото/квадро техника – 153;

Танки – 8;

БпЛА типа "Крыло" – 1283;

Пункты управления БпЛА – 140.

