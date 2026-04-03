Про це йдеться у матеріалі Русской службы BBC.

Що відомо про загиблих російських військових до 25 років на війні проти України?

Цифру у майже 20 тисяч загиблих російських молодиків видання встановило, проаналізувавши поіменний список підтверджених загиблих військовослужбовців армії Росії, який журналісти ведуть спільно з виданням "Медіазона" та командою волонтерів на підставі відкритих джерел.

Наймолодшому встановленому загиблому було 18 років та 31 день.

Журналісти нагадали, що навесні 2023 року держдума ухвалила поправки, що дозволяють укладати контракт із міноборони Росії відразу після закінчення школи та досягнення 18-річчя.

У російських школах, коледжах та університетах підлітків дедалі частіше агітують долучатися до армії. Однак стрибка загибелі молодих людей у війні проти України протягом року після ухвалення закону не спостерігалося.

Кількість загиблих віком від 18 до 25 років – на цю мить це щонайменше 19 583 особи – почала стабільно зростати з березня 2024 року, причому серед інших вікових категорій такої тенденції не спостерігалося.