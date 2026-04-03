С начала года и на конец марта Россия потеряла 89 000 солдат убитыми или тяжело ранеными. В то же время из запланированных на 2026 год 409 000 мобилизованных врагу удалось набрать лишь около 80 000, что составляет примерно 20 – 22%.

Сколько российских солдат и техники уничтожено?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения агрессор потерял:

личного состава – около 1 301 260 (+1 230) человек;

танков – 11 833 (+3);

боевых бронированных машин – 4340 (+6);

артиллерийских систем – 39 293 (+65);

РСЗО – 1 713 (+0);

средства ПВО – 1338 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 214 629 (+1 236);

крылатые ракеты – 4 491 (+0);

корабли/катера – 33 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 86 950 (+177);

специальная техника – 4109 (+2).

Потери России на войне на 3 апреля 2026 года / Фото Генштаб

