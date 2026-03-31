Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами во время "Bucha Summit – 2026".
Что сказал Зеленский о потерях России?
Глава государства заявил, что российские войска потеряли около 89 тысяч военных с начала 2026 года. Речь идет непосредственно о безвозвратных потерях.
По его словам, темпы потерь в российской армии превышают темпы мобилизации, что создает дополнительное давление на российское военное командование.
Президент также отметил, что Россия планировала мобилизовать около 409 тысяч человек в течение 2025-2026 годов. В то же время, по состоянию на март удалось привлечь лишь около 20 – 22% от этого количества, что составляет примерно 80 тысяч человек.
Напомним! Ранее министр обороны Михаил Федоров заявил, что март 2026 года может стать рекордным по потерям российской армии из-за тактики дронов и запрета сдаваться в плен.
Что известно о недавних значительных потерях России в войне с Украиной?
Как сообщает Генштаб ВСУ, за последние сутки российская армия потеряла около тысячи солдат. Общие потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 31 марта 2026 года включают около 1 297 670 человек.
Недавно Украина нанесла удары по Алчевскому металлургическому комбинату. Объект расположен на оккупированной части Луганской области и был задействован в производстве боеприпасов большого калибра. Кроме того, были прилеты по военному эшелону и пусковой установке ЗРК С-400.
Силы обороны Украины уничтожили российский боевой ледокол "Пурга", скорее всего, с помощью легкомоторного самолета с бомбой 250 кг. Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что корабль "Пурга" использовался российскими пограничниками и ФСБ для плавания у Северного полюса, а также мог нести вертолет.