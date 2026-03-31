Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами во время "Bucha Summit – 2026".

Что сказал Зеленский о потерях России?

Глава государства заявил, что российские войска потеряли около 89 тысяч военных с начала 2026 года. Речь идет непосредственно о безвозвратных потерях.

По его словам, темпы потерь в российской армии превышают темпы мобилизации, что создает дополнительное давление на российское военное командование.

Президент также отметил, что Россия планировала мобилизовать около 409 тысяч человек в течение 2025-2026 годов. В то же время, по состоянию на март удалось привлечь лишь около 20 – 22% от этого количества, что составляет примерно 80 тысяч человек.

Напомним! Ранее министр обороны Михаил Федоров заявил, что март 2026 года может стать рекордным по потерям российской армии из-за тактики дронов и запрета сдаваться в плен.

