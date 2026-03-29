Потери россиян могут оказать существенное влияние на боеспособность окупантов в будущем. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.
Почему потери россиян в марте могут стать рекордными за все время войны?
Глава оборонного ведомства отмечает, что значительная часть потерь связана с активным применением украинских беспилотников. Часто российские военные оказываются под постоянным давлением дронов или в окружении, что существенно снижает их шансы на выживание.
Федоро отмечает, что ситуацию ухудшают решения российского военного руководства. В частности, речь идет о недостаточной подготовке личного состава, проблемы с эвакуацией раненых и запрет сдаваться в плен.
В то же время, как отметил министр, практика обмена пленными продолжается, и у военных есть шанс вернуться домой, однако Россия забирает у собственных солдат шанс на выживание. По оценкам, потери российской армии в марте могут превысить 30 000 убитых и раненых.
Также Федоров отметил, что дальнейший рост потерь может иметь серьезные последствия для боеспособности российских войск.
Достижение показателя в 50 000 уничтоженных окупантов в месяц будет иметь для врага катастрофические последствия. О решениях, которые сделают это реальностью, расскажу отдельно,
– подчеркнул он.
Что известно о недавних потерях россиян?
28 марта российские войска попытались прорваться в Малую Токмачку, но украинские защитники сорвали наступление, уничтожив колонну. В результате боя ликвидированы 10 российских штурмовиков и уничтожена вражеская бронетехника.
Известно, что за последние сутки украинские военные ликвидировали 1360 российских окупантов. С начала войны Россия потеряла около 1,3 миллиона солдат.
28 марта украинские морпехи отразили самую масштабную атаку на Александровском направлении с начала 2026 года, остановив попытки штурма российских сил. оккупанты понесли значительные потери, включая 27 солдат и технику.
Известно, что в ночь на 27 марта ВСУ поразили российский радиолокационный комплекс "Валдай" в Крыму и другие военные цели. Кроме того, были атакованы объекты в Донецкой и Запорожской областях, включая командный пункт и склады боеприпасов.