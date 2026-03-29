Втрати росіян можуть суттєво вплинути на боєздатність окупантів у майбутньому. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
Дивіться також Штурм під прикриттям туману провалився: ЗСУ розгромили колону ворога на Півдні
Глава оборонного відомства зазначає, що значна частина втрат пов'язана з активним застосуванням українських безпілотників. Часто російські військові опиняються під постійним тиском дронів або в оточенні, що суттєво знижує їхні шанси на виживання.
Федоро наголошує, що ситуацію погіршують рішення російського військового керівництва. Зокрема, йдеться про недостатню підготовку особового складу, проблеми з евакуацією поранених і заборону здаватися в полон.
Водночас, як наголосив міністр, практика обміну полоненими триває, і військові мають шанс повернутися додому, проте Росія забирає у власних солдатів шанс на виживання. За оцінками, втрати російської армії у березні можуть перевищити 30 000 убитими та пораненими.
Також Федоров зауважив, що подальше зростання втрат може мати серйозні наслідки для боєздатності російських військ.
Досягнення показника в 50 000 знищених окупантів на місяць матиме для ворога катастрофічні наслідки. Про рішення, які зроблять це реальністю, розповім окремо,
– наголосив він.
28 березня російські війська спробували прорватися до Малої Токмачки, але українські захисники зірвали наступ, знищивши колону. У результаті бою ліквідовано 10 російських штурмовиків і знищено ворожу бронетехніку.
Відомо, що за останню добу українські військові ліквідували 1360 російських окупантів. З початку війни Росія втратила близько 1,3 мільйона солдатів.
28 березня українські морпіхи відбили наймасштабнішу атаку на Олександрівському напрямку з початку 2026 року, зупинивши спроби штурму російських сил. Окупанти зазнали значних втрат, включаючи 27 солдатів та техніку.
Відомо, що у ніч проти 27 березня ЗСУ уразили російський радіолокаційний комплекс "Валдай" у Криму та інші військові цілі. Крім того, були атаковані об'єкти в Донецькій та Запорізькій областях, зокрема командний пункт і склади боєприпасів.