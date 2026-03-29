Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Які втрати у ворога на 29 березня 2026 року?
З початку війни проти України Росія втратила:
- особового складу – близько 1 295 830 (+1 360) осіб;
- танків – 11 820 (+8);
- бойових броньованих машин – 24 313 (+16);
- артилерійських систем – 39 001 (+65);
- РСЗВ – 1 707 (+0);
- засобів ППО – 1 337 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 204 060 (+1 948);
- крилатих ракет – 4 491 (+0);
- кораблів та катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 85 977 (+181);
- спеціальної техніки – 4 105 (+0).
Втрати Росії в Україні на 29 березня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яких ще втрат окупантам завдали Сили оборони останнім часом?
Українські бійці з Сил безпілотних систем ЗСУ дронами поцілили у кілька об'єктів росіян на Донеччині та Запоріжжі. Успішно було атаковано установки БпЛА "Гербера" та зенітний ракетний комплекс "Тор".
28 березня бійці 37 окремої бригади морської піхоти відбили наймасштабнішу атаку на Олександрівському напрямку з початку 2026 року. Окупанти зазнали втрат у 27 "двохсотих" солдатів, а також у кілька одиниць техніки.
А у ніч проти 27 березня ЗСУ уразили російський радіолокаційний комплекс "Валдай" у Криму. Також були атаковані об'єкти в Донецькій та Запорізькій областях, зокрема командний пункт і склади боєприпасів.