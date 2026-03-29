Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Какие потери у врага на 29 марта 2026 года?

С начала войны против Украины Россия потеряла:

личного состава – около 1 295 830 (+1 360) человек;

танков – 11 820 (+8);

боевых бронированных машин – 24 313 (+16);

артиллерийских систем – 39 001 (+65);

РСЗО – 1 707 (+0);

средств ПВО – 1 337 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 204 060 (+1 948);

крылатых ракет – 4 491 (+0);

кораблей и катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 85 977 (+181);

специальной техники – 4 105 (+0).



Потери России в Украине на 29 марта 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

