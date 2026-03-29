Бывший работник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала объяснил, что это недовольство пока не стало антивоенным протестом. По его мнению, серьезный внутренний взрыв в России может начаться не с политики, а с бытового или социального кризиса, который вдруг выйдет из-под контроля власти.

Смотрите также Россия планировала стратегические операции на 8 направлениях фронта: генерал сказал, что пошло не так

Почему протесты в России не становятся антивоенными?

Нынешнее раздражение в России действительно растет, но оно пока не переходит в политический протест. Люди жалуются на выключенный интернет, сбои с оплатами, неработающие такси и доставку, потому что это бьет по их ежедневному комфорту и бизнесу. В то же время это недовольство не превращается в требование остановить войну, потому что для большинства россиян главное сейчас вернуть привычные сервисы, а не ставить под сомнение действия власти.

Они действительно выступают за возвращение интернета. Даже белые списки их устраивают. То есть белые списки – это то, куда ты можешь зайти: сайт прогноза погоды, банковское приложение, какие-то государственные учреждения. И в принципе все. Поэтому говорить об антивоенной риторике пока, мне кажется, очень преждевременно,

– сказал Ступак.

Он подчеркнул, что россияне хорошо понимают грань, за которую для них опасно заходить. Одно дело требовать вернуть интернет и не мешать работать, а совсем другое – добавить к этому политические лозунги. В таком случае, по его словам, люди уже рискуют получить не административное наказание, а уголовные дела за "экстремизм", "терроризм" или "содействие иностранным спецслужбам".

Эти люди, которые недовольны отключением интернета, не протестуют за завершение войны в Украине. Они говорят: "Мы здесь за интернет, вы нам его верните, а все остальное нас не интересует". Потому что если ты добавляешь к своим протестам еще политическую составляющую, то точно админштрафом ты не ограничишься,

– подчеркнул бывший работник СБУ.

Ступак добавил, что падение рейтингов Путина и общее социальное недовольство в России уже заметны, но этого пока недостаточно для настоящего взрыва.

Что может запустить бунт в России?

В запрещенных в России соцсетях распространяются призывы выйти 29 числа в центры своих городов якобы просто "погулять". Часть таких сообщений подается с иронией: мол, люди выйдут на полчаса, а потом еще на две недели окажутся в СИЗО. В то же время даже на фоне таких сигналов рано говорить о сформированном антипутинском движении. Опросы в России, если им верить, уже показывают падение рейтингов Владимира Путина, премьера и "Единой России", но это социальное недовольство пока не превращается в нечто большее.

К слову: в России зафиксировали самый низкий уровень доверия к Владимиру Путину с начала полномасштабной войны против Украины. По данным, на которые ссылается Bloomberg, доля тех, кто доверяет ему, снизилась примерно до 75%, а уровень недоверия и неодобрения его деятельности вырос до самых высоких показателей за все время войны. Это связывают с затяжной войной, усталостью общества и ухудшением экономической ситуации.

Ступак считает, что в России толчком к большому внутреннему кризису может стать не политический лозунг, а событие, которое сначала будет выглядеть локальным и бытовым. Именно такие истории иногда цепляют людей сильнее, чем абстрактные разговоры о власти, и уже потом начинают разрастаться в более широкий конфликт.

Чтобы что-то произошло, массовые протесты, которые могли бы привести к свержению власти или хотя бы к попытке людей противостоять произволу, должно произойти что-то не связанное с политикой или очень постороннее,

– объяснил Ступак.

В качестве примера он привел Румынию 1989 года, где все началось с конфликта вокруг выселения священника, а закончилось падением режима Чаушеску. Второй пример – Сирия, где, по его словам, взрыв пошел от истории со школьниками, надписью на стене и жесткой реакцией силовиков. Оба случая для него показательны тем, что большой кризис начинался не с абстрактных политических лозунгов, а с конкретного события, которое вдруг цепляло очень многих.

Если в России что-то произойдет, то оно должно произойти где-то на периферии. Как по мне, история о забое скота в Новосибирске действительно просматривалась как нечто такое, что может аккумулировать людей вокруг этой проблемы,

– сказал бывший работник СБУ.

Для российской власти опасны не только сами удары или локальные скандалы, а то, что такие истории уже расходятся по стране и цепляют очень разные среды.

Вниманию! В Новосибирской области разгорелся скандал из-за массового уничтожения скота в селах. Местные жители говорят, что животных забирали и сжигали без понятных документов и объяснений, а чиновники избегают прямых ответов. Александр Демченко предположил, что за этой историей может стоять не только официально заявленная причина, но и борьба за рынок или другие скрытые мотивы.

Речь идет и о людях в тылу, которые видят беспорядок вокруг себя, и о тех россиянах, которые воюют против Украины, но одновременно смотрят, что происходит дома. Когда такие настроения начинают накладываться друг на друга, у Кремля становится меньше возможностей просто заглушить все пропагандой.

Я видел сообщения и видеоролики от российских воинов на украинских фронтах с такой позицией: "Доколе? Что же там происходит? Мы здесь воюем, а там в тылах такое безобразие",

– сказал Ступак.

Это еще не означает, что в России уже начался открытый бунт. Но чем больше таких историй накапливается в разных точках, тем труднее власти делать вид, что все под контролем. Опасность для Кремля может прийти не из одного большого политического протеста, а из нескольких кризисов сразу, которые начнут сшиваться между собой.

Что известно о росте недовольства в России?