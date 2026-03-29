Бывший работник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала объяснил, что это недовольство пока не стало антивоенным протестом. По его мнению, серьезный внутренний взрыв в России может начаться не с политики, а с бытового или социального кризиса, который вдруг выйдет из-под контроля власти.
Почему протесты в России не становятся антивоенными?
Нынешнее раздражение в России действительно растет, но оно пока не переходит в политический протест. Люди жалуются на выключенный интернет, сбои с оплатами, неработающие такси и доставку, потому что это бьет по их ежедневному комфорту и бизнесу. В то же время это недовольство не превращается в требование остановить войну, потому что для большинства россиян главное сейчас вернуть привычные сервисы, а не ставить под сомнение действия власти.
Они действительно выступают за возвращение интернета. Даже белые списки их устраивают. То есть белые списки – это то, куда ты можешь зайти: сайт прогноза погоды, банковское приложение, какие-то государственные учреждения. И в принципе все. Поэтому говорить об антивоенной риторике пока, мне кажется, очень преждевременно,
– сказал Ступак.
Он подчеркнул, что россияне хорошо понимают грань, за которую для них опасно заходить. Одно дело требовать вернуть интернет и не мешать работать, а совсем другое – добавить к этому политические лозунги. В таком случае, по его словам, люди уже рискуют получить не административное наказание, а уголовные дела за "экстремизм", "терроризм" или "содействие иностранным спецслужбам".
Эти люди, которые недовольны отключением интернета, не протестуют за завершение войны в Украине. Они говорят: "Мы здесь за интернет, вы нам его верните, а все остальное нас не интересует". Потому что если ты добавляешь к своим протестам еще политическую составляющую, то точно админштрафом ты не ограничишься,
– подчеркнул бывший работник СБУ.
Ступак добавил, что падение рейтингов Путина и общее социальное недовольство в России уже заметны, но этого пока недостаточно для настоящего взрыва.
Что может запустить бунт в России?
В запрещенных в России соцсетях распространяются призывы выйти 29 числа в центры своих городов якобы просто "погулять". Часть таких сообщений подается с иронией: мол, люди выйдут на полчаса, а потом еще на две недели окажутся в СИЗО. В то же время даже на фоне таких сигналов рано говорить о сформированном антипутинском движении. Опросы в России, если им верить, уже показывают падение рейтингов Владимира Путина, премьера и "Единой России", но это социальное недовольство пока не превращается в нечто большее.
К слову: в России зафиксировали самый низкий уровень доверия к Владимиру Путину с начала полномасштабной войны против Украины. По данным, на которые ссылается Bloomberg, доля тех, кто доверяет ему, снизилась примерно до 75%, а уровень недоверия и неодобрения его деятельности вырос до самых высоких показателей за все время войны. Это связывают с затяжной войной, усталостью общества и ухудшением экономической ситуации.
Ступак считает, что в России толчком к большому внутреннему кризису может стать не политический лозунг, а событие, которое сначала будет выглядеть локальным и бытовым. Именно такие истории иногда цепляют людей сильнее, чем абстрактные разговоры о власти, и уже потом начинают разрастаться в более широкий конфликт.
Чтобы что-то произошло, массовые протесты, которые могли бы привести к свержению власти или хотя бы к попытке людей противостоять произволу, должно произойти что-то не связанное с политикой или очень постороннее,
– объяснил Ступак.
В качестве примера он привел Румынию 1989 года, где все началось с конфликта вокруг выселения священника, а закончилось падением режима Чаушеску. Второй пример – Сирия, где, по его словам, взрыв пошел от истории со школьниками, надписью на стене и жесткой реакцией силовиков. Оба случая для него показательны тем, что большой кризис начинался не с абстрактных политических лозунгов, а с конкретного события, которое вдруг цепляло очень многих.
Если в России что-то произойдет, то оно должно произойти где-то на периферии. Как по мне, история о забое скота в Новосибирске действительно просматривалась как нечто такое, что может аккумулировать людей вокруг этой проблемы,
– сказал бывший работник СБУ.
Для российской власти опасны не только сами удары или локальные скандалы, а то, что такие истории уже расходятся по стране и цепляют очень разные среды.
Вниманию! В Новосибирской области разгорелся скандал из-за массового уничтожения скота в селах. Местные жители говорят, что животных забирали и сжигали без понятных документов и объяснений, а чиновники избегают прямых ответов. Александр Демченко предположил, что за этой историей может стоять не только официально заявленная причина, но и борьба за рынок или другие скрытые мотивы.
Речь идет и о людях в тылу, которые видят беспорядок вокруг себя, и о тех россиянах, которые воюют против Украины, но одновременно смотрят, что происходит дома. Когда такие настроения начинают накладываться друг на друга, у Кремля становится меньше возможностей просто заглушить все пропагандой.
Я видел сообщения и видеоролики от российских воинов на украинских фронтах с такой позицией: "Доколе? Что же там происходит? Мы здесь воюем, а там в тылах такое безобразие",
– сказал Ступак.
Это еще не означает, что в России уже начался открытый бунт. Но чем больше таких историй накапливается в разных точках, тем труднее власти делать вид, что все под контролем. Опасность для Кремля может прийти не из одного большого политического протеста, а из нескольких кризисов сразу, которые начнут сшиваться между собой.
Что известно о росте недовольства в России?
- В Кремле заявили, что ограничения доступа к интернету будут продолжаться столько, сколько власть посчитает нужным. Проблемы с мобильной связью уже фиксируют в 62 регионах, а в 58 субъектах федерации действует система "белых списков", когда стабильно работают только разрешенные государством ресурсы. Только в Москве убытки за первые пять дней ограничений оценили в 3 – 5 миллиардов рублей.
- В крупных городах России перебои с мобильным интернетом уже бьют по ежедневной жизни. Люди не могут нормально вызвать такси, пользоваться привычными сервисами, оплачивать покупки или быстро снять наличные. Михаил Шейтельман говорит, что для жителей мегаполисов это стало ударом по привычному комфорту, который власть долго подавала как главный признак стабильности.
- Фермеры в Новосибирске записали обращение к российским военным с призывом возвращаться и выступать против кремлевского режима. Демченко считает, что возвращение военных с фронта без обещанных денег, статуса и нормального будущего может стать для России большой внутренней проблемой.