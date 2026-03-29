Росія заявляє, що Мала Токмачка нібито під їх контролем, але ЗСУ впевнено доводять інше.. Про це повідомили Сили оборони Півдня України.

Як українські захисники знищили росіян?

Зранку, 28 березня, російські війська здійснили механізований штурм у смузі відповідальності 118 окремої механізованої бригади. Скориставшись погодними умовами, зокрема густим ранковим туманом, окупанти намагалися непомітно просунутися в напрямку населеного пункту Мала Токмачка.

До складу ворожої колони входили танк типу "їжак", бойова машина піхоти та два автомобілі "Улан". Попри спробу прихованого висування, українські військові виявили ворога ще на підходах.

Завдяки злагодженим діям підрозділів 118 ОМБр та суміжних сил 108 окремої бригади територіальної оборони колону було зупинено та знищено. Ворог не лише не досяг поставленої мети, а й навіть не наблизився до Малої Токмачки, яку російська пропаганда раніше безпідставно називала "контрольованою".

У результаті бою ліквідовано 10 російських штурмовиків, ще 10 отримали поранення. Також знищено ворожу броньовану техніку.

