Про це йдеться новому звіті Institute for the Study of War, який проаналізував ситуацію станом на 29 березня.

Що відомо про ситуацію на фронті?

Російська армія продовжує наступальні дії на кількох напрямках фронту, однак суттєвих проривів не досягає. Водночас окупанти активізують атаки на сході та півдні України.

Аналітики ISW наголошують, що російська армія продовжує стратегію поступового тиску без масштабних проривів. Основна мета таких дій – виснаження українських сил, створення постійного тиску та пошук слабких місць в обороні.

Українські військові зберігають контроль над ситуацією та не дозволяють противнику досягти значних успіхів на фронті.

Схід України: інтенсивні бої без прориву

На сході України російські війська продовжують активні штурмові дії, однак не мають значних успіхів. Основні бої тривають на Донеччині, де окупанти намагаються просунутися поблизу ключових населених пунктів.

Аналітики зазначають, що російські сили атакують малими групами, намагаючись поступово просуватися вперед і виснажувати українські підрозділи. Водночас ЗСУ утримують позиції та стримують натиск противника.

Авдіївський напрямок: постійний тиск окупантів

На Авдіївському напрямку росіяни не припиняють штурмів і намагаються покращити свої тактичні позиції. Окупаційні війська здійснюють атаки з різних напрямків, прагнучи оточити українські сили або змусити їх відступити. Втім, попри інтенсивність боїв, російські війська не змогли досягти оперативного успіху.

Українські захисники продовжують стримувати ворога та завдавати йому втрат.

Запорізький напрямок: спроби просування

На півдні, зокрема на Запорізькому напрямку, російські сили намагаються просунутися вперед і покращити свої позиції. Вони проводять локальні атаки та розвідку боєм.

Аналітики ISW підкреслюють, що ці дії не призводять до значних змін лінії фронту. Українські війська ефективно протидіють наступу та утримують контроль над ключовими ділянками.

Херсонщина: обстріли та тиск

На Херсонському напрямку російські війська продовжують обстрілювати українські позиції та населені пункти. Основний акцент робиться на артилерійських ударах і застосуванні дронів. Такі дії мають на меті послабити українські сили та ускладнити їхню логістику.

Водночас значних наступальних дій на цьому напрямку не зафіксовано.

Ситуація на фронті / Карти ISW

