Россия заявляет, что Малая Токмачка якобы под их контролем, но ВСУ уверенно доказывают другое... Об этом сообщили Силы обороны Юга Украины.

Как украинские защитники уничтожили россиян?

Утром, 28 марта, российские войска осуществили механизированный штурм в полосе ответственности 118 отдельной механизированной бригады. Воспользовавшись погодными условиями, в частности густым утренним туманом, оккупанты пытались незаметно продвинуться в направлении населенного пункта Малая Токмачка.

В состав вражеской колонны входили танк типа "еж", боевая машина пехоты и два автомобиля "Улан". Несмотря на попытку скрытого выдвижения, украинские военные обнаружили врага еще на подходах.

Благодаря слаженным действиям подразделений 118 ОМБр и смежных сил 108 отдельной бригады территориальной обороны колонна была остановлена и уничтожена. Враг не только не достиг поставленной цели, но и даже не приблизился к Малой Токмачки, которую российская пропаганда ранее безосновательно называла "контролируемой".

В результате боя ликвидировано 10 российских штурмовиков, еще 10 получили ранения. Также уничтожена вражеская бронированная техника.

