Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами під час "Bucha Summit – 2026".
Що сказав Зеленський про втрати Росії?
Глава держави заявив, що російські війська втратили близько 89 тисяч військових від початку 2026 року. Йдеться безпосередньо про безповоротні втрати.
За його словами, темпи втрат у російській армії перевищують темпи мобілізації, що створює додатковий тиск на російське військове командування.
Президент також зазначив, що Росія планувала мобілізувати близько 409 тисяч осіб упродовж 2025 – 2026 років. Водночас станом на березень вдалося залучити лише близько 20 – 22% від цієї кількості, що становить приблизно 80 тисяч осіб.
Нагадаємо! Раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що березень 2026 року може стати рекордним за втратами російської армії через тактику дронів та заборону здаватися в полон.
Що відомо про нещодавні значні втрати Росії у війні з Україною?
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за останню добу російська армія втратила близько тисячі солдатів. Загальні втрати російських військ з 24 лютого 2022 року до 31 березня 2026 року включають близько 1 297 670 осіб.
Нещодавно Україна здійснила удари по Алчевському металургійному комбінату. Об'єкт розташований на окупованій частині Луганщині та був задіяний у виробництві боєприпасів великого калібру. Окрім того, були прильоти по військовому ешелону та пусковій установці ЗРК С-400.
Сили оборони України знищили російський бойовий криголам "Пурга", найімовірніше, за допомогою легкомоторного літака з бомбою 250 кг. Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що корабель "Пурга" використовувався російськими прикордонниками та ФСБ для плавання біля Північного полюса, а також міг нести гвинтокрил.