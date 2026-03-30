Про це повідомили у Генштабі.

Яких нових втрат зазнала Росія?

Алчевський металургійний комбінат розташований на тимчасово окупованій Луганщині. Об'єкт задіяний у виробництві боєприпасів великого калібру.

Після прильоту на території підприємства сталася масштабна пожежа.

Довідково. Це було одне з найстаріших підприємств чорної металургії на сході Україні. Його історія почалася ще у 1890-х роках, але з приходом окупантів об'єкт поступово занепав. Від цивільної металургії він перейшов до військового виробництва.

Також 29 березня у районі селища Новосвітлівка на Луганщині були зафіксовані влучання у військовий ешелон окупантів.

Окрім того, окупанти втратили дороговартісну пускову установку зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" у районі селища Гвардійське, що на території окупованого Криму.

Не минули Сили оборони України й ворога на Запоріжжі. Там за минулу добу було завдано серії уражень по пунктах управління та районах зосередження живої сили агресора. Зокрема, у районі Гуляйполя під прицілом опинився пункт управління БпЛА.

Непереливки було також Бєлгородській області. Там у районі села Нова Таволжанка було уражено зосередження живу силу.

️Кілька скупчень особового складу ворога уражено в районах населених пунктів Березове Дніпропетровської області, Басівка на Сумщині та Гуляйполе на Запоріжжі,

– також додали у Генштабі.

Втрати та масштаби збитків уточнюються. Але наявні фото- та відеоматеріали показують точність атак.

Інші атаки на ворога