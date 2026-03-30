Про це президент України сказав під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.
Що сказав Зеленський про удари по енергетиці Росії?
Володимир Зеленський зазначив, що останнім часом, після сильної світової енергетичної кризи на тлі війни в Ірані, він дійсно отримував сигнали від деяких партнерів, щоб зменшити українські атаки по нафтовому та енергетичному сектору Росії.
Я ще раз наголошую, що якщо Росія готова не бити по українській енергетиці – ми не будемо відповідати по їх енергетиці,
– заявив президент.
Він також наголосив, що українська сторона готова говорити з Москвою про будь-яке припинення вогню:
Повне припинення вогню;
Енергетичне перемир'я;
Перемир'я на морі та в небі, що, зокрема, стосується енергетики та продовольства.
"Повністю – щоб не літали ні ракети, ні дрони. Не бити по інфраструктурі. Ми все це пропонували. І ми відкриті. Якщо "рускіє" будуть готові – будь ласка, ми готові. Нехай запропонують на будь-який час – ми готові розв'язати це питання", – наголосив український лідер.
По яких енергооб'єктах ворога завдала ударів Україна останнім часом?
В СБУ розповіли, що 29 березня українські БпЛА знову атакували нафтотермінал у порту Усть-Луга у Ленінградській області Росії. Це вже друге ураження цього об'єкта окупантів за тиждень, там спалахнула пожежа та є серйозні руйнування.
Днем раніше українські військові атакували нафтопереробний завод "Ярославський" у Росії, спричинивши пожежу. Ступінь збитків для ворога ще уточнюють.
26 березня було атаковано нафтопереробний завод "Кірішський" у Росії, внаслідок чого пошкоджено установки первинного перероблювання нафти та інші об'єкти. Цей завод виробляє пальне для армії Росії.