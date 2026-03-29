На об'єкті фіксують серйозні пошкодження й пожежу. Про таке поінформували в СБУ.

Що відомо про наслідки удару?

Зазначається, що далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали по Ленінградській області Росії.

Під прицілом був нафтовий термінал порту Усть-Луга. Унаслідок атаки на об'єкті спалахнула пожежа, там фіксують серйозні руйнування.

Важливо! Усть-Луга – ключовий морський порт рф на Балтиці. Через нього здійснюється експорт нафти, у тому числі з використанням суден так званого тіньового флоту.

У Службі безпеки також зазначили, що всі нафтові об'єкти ворога фактично є частиною російського ВПК та фінансують війну проти України.

Росія заплатить високу ціну за свою агресію,

– підкреслив тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара.

До слова, СБУ вже чотири рази протягом тижня атакувала нафтову інфраструктуру ворога. Попередні операції здійснювали у взаємодії з ГУР, ССО, СБС та ДПСУ.

Удари фіксували ще в одному важливому нафтовому хабі. Йдеться про порт "Приморськ" на Балтійському морі.

