Про це повідомили у Генштабі ЗСУ 28 березня.
Які результати ударів "Фламінго" по Росії?
Бійці Сухопутних військ ЗСУ завдали ударів по заводу "Промсинтез" у російському Чапаєвську. Для атаки використали українські ракети FP-5 "Фламінго".
У Генштабі зазначили, що підприємство виробляє компоненти вибухових речовин, які використовуються армією Росії для боєприпасів, бомб і ракет. За даними військових, завод виробляє понад 30 тисяч тонн вибухівки військового призначення щороку.
Підтверджено ураження об'єкта з подальшим вибухом у виробничій зоні,
– уточнили в Генштабі.
Наразі уточнюються масштаби завданих збитків для важливого стратегічного об'єкта росіян.