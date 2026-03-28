Про це пише Exilenova+.
Що відомо про вибухи у Брянську?
Небезпеку атаки БпЛА оголосили у Брянській області близько 22 години за місцевим часом.
Згодом мешканці Брянська почали скаржитися на гучні та дивні звуки, а у небі – на "НЛО".
Атака на Брянськ: дивіться відео
Відомо, що над містом працює "певео", а гул стоїть, ймовірно, від літака.
Гучно було щонайменше два рази. А на кадрах видно яскраву заграву та момент прильоту.
У Exilenova+ припустили, що у Брянську міг бути й приліт балістики.
Останні атаки на Росію
Україна атакувала нафтопереробний завод "Ярославський" у Росії. Влучання призвели до пожежі, ступінь збитків уточнюється.
До слова, експерт з енергетики Геннадій Рябцев зазначив 24 Каналу, що ефект ударів по Росії перевищує сумарні наслідки від усіх санкцій, які Захід впроваджував проти нафтогазової галузі окупантів.
Сили оборони України ракетами FP-5 "Фламінго" також поцілили по заводу "Промсинтез" у Чапаєвську, де виготовляють компоненти вибухових речовин для армії. Вибух пролунав у виробничій зоні.