На объекте фиксируют серьезные повреждения и пожар. Об этом проинформировали в СБУ.

Что известно о последствиях удара?

Отмечается, что дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по Ленинградской области России.

Под прицелом был нефтяной терминал порта "Усть-Луга". В результате атаки на объекте вспыхнул пожар, там фиксируются серьезные разрушения.

Важно! "Усть-Луга" – ключевой морской порт РФ на Балтике. Через него осуществляется экспорт нефти, в том числе с использованием судов так называемого теневого флота.

В Службе безопасности также отметили, что все нефтяные объекты врага фактически являются частью российского ВПК и финансируют войну против Украины.

Россия заплатит высокую цену за свою агрессию,

– подчеркнул временно исполняющий обязанности главы СБУ генерал-майор Евгений Хмара.

К слову, СБУ уже четыре раза за неделю атаковала нефтяную инфраструктуру врага. Предыдущие операции проводились во взаимодействии с ГУР, ССО, СБС и ГПСУ.

Удары фиксировали еще в одном важном нефтяном хабе. Речь идет о порту "Приморск" на Балтийском море.

