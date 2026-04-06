Лише за березень цього року було ліквідовано або важко поранено понад 35 тисяч загарбників. Серед них 33 988 російських військових знешкоджено завдяки дроновим атакам, а ще 1 363 окупанти Росія втратила через удари артилерії та іншого озброєння.
Скільки російських окупантів ліквідовано за час війни?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 304 490 (+940) осіб;
- танків – 11 841 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 360 (+10);
- артилерійських систем – 39 497 (+58);
- РСЗВ – 1 719 (+0);
- засобів ППО – 1 338 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 221 396 (+1 953);
- крилатих ракет – 4 517 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 87 614 (+259);
- спеціальної техніки – 4 112 (+0).
Втрати окупантів на 6 квітня 2026 року / Фото Генштаб
Що відомо про втрати Росії у війні проти України?
На початок квітня 2026 року Сили оборони України ліквідували майже 20 тисяч російських солдатів віком до 25 років за час повномасштабного вторгнення країни-агресорки.
Речник 66-ї бригади Василь Денисюк розповів, що на Лиманському напрямку росіяни підтягують піхоту ближче до фронту і готуються до активніших атак із появою зелені. Але ЗСУ знищують їх ще на підходах – дронами, артилерією і піхотою, не даючи зібратися для штурмів. За його словами, через це чисельна перевага росіян не працює: до передової доходить лише частина сил, іноді навіть не повний взвод. Ворог зазнає втрат ще під час висування і змушений переходити до більших, але складніших механізованих атак.
Журналіст Денис Казанський повідомив, що ЗСУ ліквідували російського пропагандиста Миколу Шарапова – автора і модератора каналу "Велес тихенько пише". Шарапов активно поширював кремлівську пропаганду і підтримував війну проти України, а також сам воював на боці окупантів. У Росії його називали розвідником, спецпризначенцем і письменником, який видав книгу про війну "СВОими глазами".