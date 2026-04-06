Лише за березень цього року було ліквідовано або важко поранено понад 35 тисяч загарбників. Серед них 33 988 російських військових знешкоджено завдяки дроновим атакам, а ще 1 363 окупанти Росія втратила через удари артилерії та іншого озброєння.

Дивіться також У Мурманську військовий підпалив літак і три всюдиходи: яка причина

Скільки російських окупантів ліквідовано за час війни?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

особового складу – близько 1 304 490 (+940) осіб;

танків – 11 841 (+2);

бойових броньованих машин – 24 360 (+10);

артилерійських систем – 39 497 (+58);

РСЗВ – 1 719 (+0);

засобів ППО – 1 338 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 221 396 (+1 953);

крилатих ракет – 4 517 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 87 614 (+259);

спеціальної техніки – 4 112 (+0).

Втрати окупантів на 6 квітня 2026 року / Фото Генштаб

Що відомо про втрати Росії у війні проти України?