Об этом пишет российское оппозиционное издание ASTRA.

Почему россиянин в Мурманске сжег самолет и вездеходы?

В Северном флотском военном суде отметили, что в мае 2025 года россиянину позвонили мошенники, которым он перевел 350 тысяч рублей. После этого неизвестные сообщили, что он является спонсором терроризма, поскольку деньги были якобы переведены на счета украинских формирований. Для предотвращения негативных последствий мошенники предложили ему поджечь военную технику.

14 мая 2025 года военный разлил горючую смесь в люки трех бронированных вездеходов и поджег один из них. На следующий день он пробрался на военный аэродром, где поджег самолет, а затем скрылся.

В результате ущерб Минобороны оценили в более 2,5 миллиона рублей.

Российского контрактника признали виновным в терроризме и приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а части срока, оставшейся, – в исправительной колонии строгого режима.

Суд принял во внимание молодой возраст подсудимого, "осознание им своей вины и раскаяние в содеянном, сотрудничество со следствием, частичную оплату стоимости поврежденного имущества, положительные характеристики по месту жительства, обучения и прохождения военной службы", но также тот факт, что он совершил преступление в период мобилизации.

