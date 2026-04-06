Про це пише OSINT-аналітик Кайл Глен в соцмережі Х. Водночас ці дані можуть бути неповними, адже враховано лише успіхи Сил безпілотних систем.
Дивіться також Скільки "відмінусовано" окупантів за добу: втрати Росії у війні на 6 квітня
Якими темпами Росія втрачає свою ППО?
Осінтер показав візуалізацію розгрому російської протиповітряної оборони.
У 2026 році українські безпілотники завдали ударів уже по 85 зенітно-ракетних комплексах або "складних радарах".
А це на 240% більше, ніж у попередні 3 місяці.
Втрати Росії у ППО / Інфографіка Кайла Глена
Так, як можна побачити на інфографіці, у другій половині 2025 року в середньому росіяни втрачали близько 10 систем ППО щомісяця. У січні 2026 було уражено уже 21, а в березні – аж 39.
І майже напевно саме тому ми бачимо більший успіх далекобійних ударів України,
– зауважив Глен.
Втрати Росії: останні новини
Українські прикордонники знищили рідкісну радіолокаційну систему "Зоопарк" та три установки реактивних систем залпового вогню ворога на Гуляйпільському напрямку. За одну ніч підрозділ "Фенікс" завдав ворогу втрат на близько 28 мільйонів доларів.
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді також повідомив, що Україна атакувала пускові бази "Шахедів" у Брянській та Курській областях, а ще радіолокаційну станцію ЗРК С-400 у Феодосії.
Ще одна втрата окупантів – система РЕБ "Палантін". Цей комплекс, який вартує близько 20 мільйонів доларів США та є доволі рідкісним, знищили військові з Lasar's Group НГУ на Запорізькому напрямку.