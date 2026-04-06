Про це пише OSINT-аналітик Кайл Глен в соцмережі Х. Водночас ці дані можуть бути неповними, адже враховано лише успіхи Сил безпілотних систем.

Якими темпами Росія втрачає свою ППО?

Осінтер показав візуалізацію розгрому російської протиповітряної оборони.

У 2026 році українські безпілотники завдали ударів уже по 85 зенітно-ракетних комплексах або "складних радарах".

А це на 240% більше, ніж у попередні 3 місяці.

Втрати Росії у ППО / Інфографіка Кайла Глена

Так, як можна побачити на інфографіці, у другій половині 2025 року в середньому росіяни втрачали близько 10 систем ППО щомісяця. У січні 2026 було уражено уже 21, а в березні – аж 39.

І майже напевно саме тому ми бачимо більший успіх далекобійних ударів України,

– зауважив Глен.

Втрати Росії: останні новини