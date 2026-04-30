Своєю реакцією на слова короля, французький президент поділився у соцмережі X.
Що сказав Макрон?
Нагадаємо, що у понеділок, 27 квітня, король Великої Британії Чарльз III здійснив, перший з 2007 року, візит до Сполучених Штатів, присвячений 250-річчю країни. Там він гостро підколов Трампа, пригадавши його заяву про роль США у Другій світовій війні.
Пане президенте, ви нещодавно казали, що якби не Сполучені Штати, європейські країни розмовляли німецькою. Наважуся сказати, що якби не ми – ви розмовляли б французькою,
– іронічно заявив король Британії.
Не втратив шансу пожартувати над Трампом і Президент Франції Еммануель Макрон. Він прокоментував слова Чарльза III, іронічно заявивши, що це було б "шикарно".
Що відомо про неоднозначні заяви Трампа?
У березні цього року, під час зустрічі з новою прем'єркою Японії в Овальному кабінеті журналісти поцікавились у Трампа, чому він не попередив союзників про військову операцію в Ірані. Він у відповідь пожартував про Перл-Гарбор.
Також, коли Велика Британія спершу відмовилася надати американцям свої бази під час військової операції проти Ірану, Трамп розкритикував Кіма Стармера. Він заявив, що британський прем'єр-міністр – не Вінстон Черчилль.
Образливі заяви Трамп кидав і в бік президента Франції. Він висміяв Еммануеля Макрона через інцидент з його дружиною, згадавши про удар у щелепу.