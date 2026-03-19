Що про операцію в Ірані сказав Трамп?

Під час зустрічі з прем'єркою Японії в Овальному кабінеті журналісти поцікавились у Трампа, чому він не попередив союзників про військову операцію в Ірані.

Він пожартував про Перл-Гарбор та наголосив, що хотів досягнути ефекту несподіванки.

Розумієте, коли ми діяли, ми діяли дуже рішуче і нікому про це не говорили, бо хотіли зберегти елемент несподіванки. Хто знає про раптовість краще, ніж Японія? Чому ви не розповіли мені про Перл-Гарбор?

– сказав американський лідер.

Довідково! Напад на Перл-Гарбор – це раптова військова операція Японії спрямована на бази військово-морських сил США на Гаваях. Японці мали на меті нейтралізувати Тихоокеанський флот. Внаслідок ударів було успішно знищено чи пошкоджено 19 американських кораблів, близько 350 літаків. Понад 2 400 військових США загинуло.

