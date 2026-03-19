Водночас союзники не поспішають підтримувати ініціативу Вашингтона. Про це пише Reuters.

Дивіться також Війна може вступити в нову фазу: США обговорюють залучення сухопутних військ проти Ірану, – ЗМІ

Що відомо про задум Трампа?

Президент США Дональд Трамп намагається втягнути інші держави у війну проти Ірану, розширивши міжнародну коаліцію. За даними західних медіа, йдеться насамперед про залучення союзників до операцій із контролю стратегічно важливої Ормузької протоки.

Трамп звертався одразу до кількох країн із проханням направити військові кораблі для забезпечення безпеки судноплавства у Перській затоці. Загалом, за його словами, мова йшла приблизно про сім держав, серед яких згадувалися як європейські союзники, так і країни Азії.

Вашингтон розраховує, що партнери допоможуть стримати Іран, який після початку війни активно атакує енергетичну інфраструктуру та судноплавство в регіоні. Через це Ормузька протока, через яку проходить значна частина світових поставок нафти, опинилася під загрозою.

Водночас далеко не всі союзники готові підтримати США. Країни Європи вже заявили, що не мають наміру брати участь у військовій кампанії проти Ірану. Лідери низки держав наголошують, що їх не було належним чином поінформовано про цілі війни, а сама операція викликає серйозні сумніви.

Попри це, Трамп продовжує наполягати на розширенні коаліції та критикує партнерів за відмову. Він назвав небажання союзників долучатися до операції "дуже великою помилкою" та підкреслив важливість спільних дій для контролю ситуації в регіоні.

Окремо США розглядають і більш радикальні сценарії ескалації. Зокрема, за даними Reuters, у Вашингтоні обговорювали можливість розширення військової присутності в регіоні, включно з розміщенням додаткових сил поблизу іранського узбережжя.

