Про це він сказав на борту літака Air Force One.
Чому Трамп заявляє, що запобіг Третій світовій війні?
Президент США Дональд Трамп зауважив, що Штати "знищили" ядерний потенціал Ірану. На його думку, саме це не дало розпочатись ядерній ескалації.
Трамп заявив, що якби не удари США, Тегеран міг би за місяць отримати ядерну зброю. Проте, публічних нових доказів, щоб підтвердити відповідні тези, під час виступу лідер США не навів.
Нагадаємо, що раніше Білий дім пояснював початок операції необхідністю стримати ракетні можливості Ірану та не допустити отримання ним ядерної зброї. Тоді видання Reuters повідомляло, що розвідка США попереджала Трампа про можливу відповідь Ірану ударами по союзниках Америки в Перській затоці.
Що нового відомо про конфлікт між США та Іраном?
Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац заявив, що внаслідок авіаудару по Тегерану нібито загинули секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані та командир воєнізованих формувань "Басидж" Голамреза Сулеймані. За його словами, удар був точковим і відбувся в ніч на 16 березня, однак Іран офіційно не підтвердив цю інформацію.
Дональд Трамп заявив, що наразі не готовий оголошувати "перемогу" над Іраном, назвавши такі заяви передчасними. Водночас наголосив, що США завдали країні значної шкоди у військовому та економічному плані.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що в ніч на 16 березня в аеропорту Мехрабад у Тегерані було знищено літак, яким, за їхніми даними, користувалися верховний лідер Ірану Алі Хаменеї та інші високопосадовці для військової координації й міжнародних поїздок. У ЦАХАЛ наголосили, що удар спрямований на обмеження можливостей іранського керівництва та його союзників.