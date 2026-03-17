Про це він сказав на борту літака Air Force One.

Чому Трамп заявляє, що запобіг Третій світовій війні?

Президент США Дональд Трамп зауважив, що Штати "знищили" ядерний потенціал Ірану. На його думку, саме це не дало розпочатись ядерній ескалації.

Трамп заявив, що якби не удари США, Тегеран міг би за місяць отримати ядерну зброю. Проте, публічних нових доказів, щоб підтвердити відповідні тези, під час виступу лідер США не навів.

Нагадаємо, що раніше Білий дім пояснював початок операції необхідністю стримати ракетні можливості Ірану та не допустити отримання ним ядерної зброї. Тоді видання Reuters повідомляло, що розвідка США попереджала Трампа про можливу відповідь Ірану ударами по союзниках Америки в Перській затоці.

