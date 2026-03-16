Про це Дональд Трамп заявив у спілкуванні з репортерами під час перельоту президентським бортом, пише The Hill.
До теми Ізраїль стверджує, що знищив літак верховного лідера Ірану
Що сказав Трамп про "перемогу" над Іраном?
Трамп ввечері 15 березня заявив, що не готовий оголошувати про перемогу у війні проти Ірану.
Ні, я цього не збираються робити – для цього нема причин,
– сказав глава Білого дому.
Водночас американський лідер повторив, що США "знищили Іран у військовому та економічному плані".
"Я просто кажу, що вони дуже поруйновані. Думаю, ми їм завдали значної шкоди. Якби ми пішли зараз, їм би знадобилось 10 років чи більше, щоб відновитись – але я ще не оголошую цього", – додав Дональд Трамп.
Водночас Трамп не відповів на запитання, чи розглядає наземну операцію в Ірані для досягнення своїх цілей.
До речі, політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко озвучив в етері 24 Каналу думку, що перебіг операції США в Ірані вказує на те, що Вашингтон прорахувався. Експерт зазначив, що США намагаються вдавати, що можуть продовжувати операцію доволі тривалий час, хоча усім зрозуміло, що це питання треба розв'язувати якнайшвидше.
Яке майбутнє війни в Ірані?
Міністр енергетики США Кріс Райт прогнозує завершення війни на Близькому Сході протягом кількох тижнів або навіть раніше. Райт також запевнив, що ціни на бензин знизяться протягом наступних кількох тижнів.
Видання Axios тим часом наголошує, що США формують міжнародну коаліцію для розблокування Ормузької протоки силовим методом. За даними журналістів, Дональд Трамп розглядає можливість захоплення острова Харк, що може сильно вдарити по економіці Ірану.
Водночас Дональд Трамп також попередив, що НАТО може чекати "дуже погане" майбутнє, якщо союзники не допоможуть відкрити Ормузьку протоку. До цих зусиль американський лідер закликав Китай, Францію, Японію, Південну Корею та Велику Британію.