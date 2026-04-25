Про це Макрон сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Греції в Афінах.

Як Макрон оцінює нинішнє геополітичне становище Європи?

За його словами, це має стати сигналом для Євросоюзу активніше відстоювати власні позиції на міжнародній арені. Макрон наголосив, що політика "Америка понад усе" є не тимчасовим явищем і не лише особливістю Дональда Трампа, а довгостроковим курсом США. Він підкреслив, що Вашингтон уже роками зосереджується передусім на власних інтересах і протистоянні з Китаєм, відсуваючи Європу на другий план.

Окремо французький президент різко розкритикував економічну політику Пекіна. На його думку, Китай чинить потужний тиск на європейську промисловість, тоді як сам ЄС не забезпечує достатнього захисту своїм виробникам. Він зазначив, що надмірне регулювання всередині Європи часто шкодить бізнесу, а відкритість до зовнішніх гравців робить ринок уразливим.

"Китай вбиває велику частину європейської промисловості – і ми явно надто повільно це усвідомлюємо. Подивіться на автомобільну промисловість та верстатобудування. Китай демонструє справжню лавину. Минулого року вони знищили 250 тисяч робочих місць у Німеччині", – зазначив Макрон.

Підсумовуючи, він закликав країни ЄС до більш рішучих і скоординованих дій для захисту власних інтересів. За його словами, нинішня ситуація – це шанс для Європи переглянути свою роль і зміцнити позиції у світі.

