Об этом Макрон сказал во время встречи с премьер-министром Греции в Афинах.

Как Макрон оценивает нынешнее геополитическое положение Европы?

По его словам, это должно стать сигналом для Евросоюза активнее отстаивать собственные позиции на международной арене. Макрон отметил, что политика "Америка превыше всего" является не временным явлением и не только особенностью Дональда Трампа, а долгосрочным курсом США. Он подчеркнул, что Вашингтон уже годами сосредотачивается прежде всего на собственных интересах и противостоянии с Китаем, отодвигая Европу на второй план.

Отдельно французский президент резко раскритиковал экономическую политику Пекина. По его мнению, Китай оказывает мощное давление на европейскую промышленность, тогда как сам ЕС не обеспечивает достаточной защиты своим производителям. Он отметил, что чрезмерное регулирование внутри Европы часто вредит бизнесу, а открытость к внешним игрокам делает рынок уязвимым.

"Китай убивает большую часть европейской промышленности – и мы явно слишком медленно это осознаем. Посмотрите на автомобильную промышленность и станкостроение. Китай демонстрирует настоящую лавину. В прошлом году они уничтожили 250 тысяч рабочих мест в Германии", – отметил Макрон.

Подытоживая, он призвал страны ЕС к более решительным и скоординированным действиям для защиты собственных интересов. По его словам, нынешняя ситуация – это шанс для Европы пересмотреть свою роль и укрепить позиции в мире.

