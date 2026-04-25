Об этом Зеленский рассказал в эфире телемарафона.

О чем удалось договориться на Кипре?

По словам главы государства, во время переговоров три европейские страны подтвердили новые взносы в программу PURL, что имеет важное значение для поддержки Украины на фоне постоянных атак. Зеленский отметил, что эти ресурсы необходимы прежде всего для защиты энергетической инфраструктуры и логистики.

Президент также сообщил о разблокировании финансового пакета помощи и введение 20-го пакета санкций против России. В то же время одной из ключевых задач Киев считает открытие первого переговорного кластера по вступлению в Евросоюз.

Зеленский выразил уверенность, что процесс движется в соответствии с планом, несмотря на предыдущие трудности. Он добавил, что Украина рассчитывает в 2026 году открыть все переговорные кластеры и работает над тем, чтобы ускорить этот процесс уже в ближайшие месяцы.

Комментируя возможность ускоренного вступления в ЕС, президент отметил, что среди европейских стран существуют различные подходы, однако есть общее понимание: Украина должна получить членство как можно быстрее и полностью его заслуживает.

Президент подчеркнул, что нынешняя ситуация с безопасностью в Европе делает взаимную интеграцию необходимой как для Украины, так и для самого Евросоюза, поэтому процесс должен быть максимально динамичным с обеих сторон.

