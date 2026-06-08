Об этом говорится в совместном заявлении четырех лидеров, которое есть в распоряжении Укринформа.

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Участники переговоров отметили, что Европа должна играть ключевую роль в любом мирном урегулировании, а все дипломатические усилия должны осуществляться в тесной координации с Украиной, европейскими партнерами и США.

Стороны определили основные условия для достижения справедливого и длительного мира. Прежде всего они призвали президента России Владимира Путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня.

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Лидеры также заявили, что нынешняя линия фронта должна стать отправной точкой для переговоров. В то же время международно признанные границы не могут меняться силой, а Украина должна сохранить право самостоятельно выбирать механизмы безопасности и международные союзы.

Отдельно отмечается необходимость предоставления Украине надежных и юридически обязывающих гарантий безопасности после прекращения огня. В заявлении отмечается, что это предусматривает развертывание Многонациональных сил – Украина.

Кроме того, замороженные российские активы будут оставаться недоступными до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не компенсирует Украине нанесенный ущерб.

Лидеры поддержали инициативу президента Владимира Зеленского по дипломатическому завершению войны и выступили за прямой диалог между Украиной и Россией при активном участии США и европейских государств.

Во время встречи стороны также обсудили координацию дальнейшей помощи Украине накануне саммита G7, следующей встречи Коалиции желающих и саммита НАТО. В частности, речь шла об усилении давления на военную экономику России, увеличение военной поддержки Киева и наращивание производства ракет-перехватчиков.

Лидеры подчеркнули настоятельную необходимость увеличения производства ракет-перехватчиков и совместной разработки противоракетной обороны и средств глубокого удара, а также поддержки будущей устойчивости Вооруженных Сил Украины,

– говорится в документе.

Участники встречи также обсудили использование боевого опыта Украины для укрепления обороноспособности НАТО и расширения долгосрочного промышленного сотрудничества между Украиной и европейскими странами.

Отдельно европейские лидеры приветствовали успехи украинских военных, в частности освобождение территорий и применение новейших беспилотных технологий. Они также осудили массированные ракетные и дроновые атаки России по украинским городам, использование ракет "Орешник" и случаи вторжения российских беспилотников в воздушное пространство стран НАТО.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Великобританию 7 июня, где встретился с премьер-министром Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Лидеры обсудили ситуацию на поле боя в Украине и российские потери, а также возможные пути активизации дипломатии и роль Европы в этом процессе.