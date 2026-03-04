Про це повідомляє Clash Report. Важливо, що це сталося на тлі загострення відносин США з Європою.

Чому Трамп накинувся на Стармера і Мерца?

Президент США обурений тим, що Велика Британія спершу відмовилася надати американцям свої бази під час військової операції проти Ірану. І, хоча дозвіл надали пізніше, Трампа це зачепило.

Ми маємо справу не з Вінстоном Черчиллем,

– констатував Трамп.

Окрім цього, на початку року Велика Британія передала Маврикію острів Чагос в Індійському океані. Але на острові розташована американська база.

"Велика Британія дуже некооперативна щодо того дурного острова, який вони віддали... Корінні жителі, які претендують на острів, ніколи раніше його не бачили", – сказав Трамп.

Показуємо острів Чагос на карті світу

Трамп критикує Стармера: дивіться відео

Іще президент США згадав, що в Сполученому Королівстві "є шаріатські суди, які виносять рішення".

Цікаво, що Трамп критикував Стармера під час зустрічі з Мерцом. Але дісталося і канцлеру.

Зокрема, Мерц, за словами Трампа, знає все про його батька. І "практично протилежний Меркель у питаннях імміграції та енергетики".

Як ми будемо поводитися з Німеччиною? Я думаю, що ви повинні вдарити по них дуже сильно,

– "пожартував" Трамп.

Трамп жартує над Мерцом: дивіться відео

Слід сказати, що канцлер покірно сприймав усі дурні жарти. Імовірно, тому, що сам нещодавно жартував над Трампом, спародіювавши голос американського лідера.