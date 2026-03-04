Об этом сообщает Clash Report. Важно, что это произошло на фоне обострения отношений США с Европой.
Почему Трамп набросился на Стармера и Мерца?
Президент США возмущен тем, что Великобритания сначала отказалась предоставить американцам свои базы во время военной операции против Ирана. И, хотя разрешение предоставили позже, Трампа это задело.
Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем,
– констатировал Трамп.
Кроме этого, в начале года Великобритания передала Маврикию остров Чагос в Индийском океане. Но на острове расположена американская база.
"Великобритания очень некооперативная относительно того глупого острова, который они отдали... Коренные жители, которые претендуют на остров, никогда раньше его не видели", – сказал Трамп.
Еще президент США упомянул, что в Соединенном Королевстве "есть шариатские суды, которые выносят решения".
Интересно, что Трамп критиковал Стармера во время встречи с Мерцом. Но досталось и канцлеру.
В частности, Мерц, по словам Трампа, знает все о его отце. И "практически противоположен Меркель в вопросах иммиграции и энергетики".
Как мы будем вести себя с Германией? Я думаю, что вы должны ударить по ним очень сильно,
– "пошутил" Трамп.
Следует сказать, что канцлер покорно воспринимал все глупые шутки. Предположительно, потому, что сам недавно подшучивал над Трампом, спародировав голос американского лидера.