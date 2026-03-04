Об этом сообщает Clash Report. Важно, что это произошло на фоне обострения отношений США с Европой.

Почему Трамп набросился на Стармера и Мерца?

Президент США возмущен тем, что Великобритания сначала отказалась предоставить американцам свои базы во время военной операции против Ирана. И, хотя разрешение предоставили позже, Трампа это задело.

Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем,

– констатировал Трамп.

Кроме этого, в начале года Великобритания передала Маврикию остров Чагос в Индийском океане. Но на острове расположена американская база.

"Великобритания очень некооперативная относительно того глупого острова, который они отдали... Коренные жители, которые претендуют на остров, никогда раньше его не видели", – сказал Трамп.

Показываем остров Чагос на карте мира

Трамп критикует Стармера: смотрите видео

Еще президент США упомянул, что в Соединенном Королевстве "есть шариатские суды, которые выносят решения".

Интересно, что Трамп критиковал Стармера во время встречи с Мерцом. Но досталось и канцлеру.

В частности, Мерц, по словам Трампа, знает все о его отце. И "практически противоположен Меркель в вопросах иммиграции и энергетики".

Как мы будем вести себя с Германией? Я думаю, что вы должны ударить по ним очень сильно,

– "пошутил" Трамп.

Трамп шутит над Мерцом: смотрите видео

Следует сказать, что канцлер покорно воспринимал все глупые шутки. Предположительно, потому, что сам недавно подшучивал над Трампом, спародировав голос американского лидера.